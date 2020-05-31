مركبة الفضاء الأمريكية تواجه مشاكل في التواصل مع الأرض

يواجه طاقم مركبة Crew dragon 2 الأمريكية التي التحمت اليوم الأحد بنجاح مع محطة الفضاء الدولية مشاكل في التواصل مع الأرض عبر خط الاتصال الخاص بالمحطة.

وحتى الآن، لم تتوج بنجاح محاولات طاقم المركبة الأمريكية المؤلف من رائدي الفضاء دوغلاس هيرلي وروبرت بينكين للتواصل مع مركز مراقبة العمليات في الولايات المتحدة، على الرغم من اكتمال عملية التكامل بين المركبة ونظام الإمداد الكهربائي الخاص بالمحطة الدولية.

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ويسمع المراقبون في هيوستن وكاليفورنيا بشكل جيد ما يقوله رائدا الفضاء، لكن طاقم المركبة بدوره يتلقى اتصالا صوتيا غير واضح إطلاقا.

ويواصل طاقم المركبة التواصل عبر نظام الاتصال الخاص مع الأرض والمحطة الدولية.

وأعلنت شركة ""سبيس إكس" التي أطلقت المركبة أنه من المتوقع أن يسمح لرائدي الفضاء بدخول محطة الفضاء الدولية بعد نحو ساعة.

ومن المقرر أن يمضي هيرلي وبينكين ثلاثة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية ليعودا بعد ذلك إلى الأرض، بأول رحلة فضائية أمريكية مأهولة منذ تسع سنوات.

المصدر: نوفوستي