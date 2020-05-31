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بريطانيا: بلغنا إمكانية إجراء 200 ألف فحص لكورونا يوميا

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بريطانيا: بلغنا إمكانية إجراء 200 ألف فحص لكورونا يوميا
Reuters Hannah McKay
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أعلنت الحكومة البريطانية أنها رفعت قدراتها الطبية إلى مستوى يتيح لها إجراء 200 ألف فحص لتشخيص حالات فيروس كورونا المستجد يوميا، وفقا للهدف المطروح من قبل رئيس الوزراء بوريس جونسون.

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وصرح وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في بيان صدر اليوم الأحد، أن هذا الهدف تم تحقيقه أمس السبت، واصفا ذلك "معلما مهما في طريقنا إلى السيطرة على تفشي الفيروس وإنقاذ الأرواح وتخفيف إجراءات الحجر تدريجيا".

ولفت هانكوك إلى أن هذه القدرات تضم الوسائل المطلوبة لإجراء 40 ألف اختبار للأجسام المضادة للفيروس يوميا.

وسبق أن أوعز جونسون الحكومة بتحقيق هذا الهدف حتى نهاية الشهر الجاري، في وقت تحل فيه المملكة المتحدة بالمرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا من حيث عدد الوفيات والرابع من حيث عدد الإصابات بـ274220 إصابة مؤكدة، بما في ذلك 38458 حالة وفاة.

المصدر: رويترز

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