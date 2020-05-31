إيران: ناقلتنا الخامسة تصل فنزويلا اليوم وندرس طلب كراكاس لإصلاح بعض منشآتها

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن فنزويلا طلبت من الجمهورية الإسلامية مساعدتها في إصلاح بعض منشآتها الاقتصادية.

وصرح نائب وزير الخارجية الإيراني للدبلوماسية الاقتصادية، غلام رضا أنصاري، حسب وكالة "فارس" شبه الرسمية: "فنزويلا وجهت لنا طلبات للمساعدة في إصلاح بعض منشآتها، وهي قيد الدراسة، ونحن نود مساعدتهم وسد احتياجاتهم في هذه المجالات".

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وأكد الدبلوماسي أن الناقلة الإيرانية الخامسة والأخيرة التي تحمل النفط ومشتقاته إلى فنزويلا ستصل شواطئ هذه البلاد اليوم، مضيفا أن الناقلات التي وصلت البلاد سابقا وأنجزت أعمالها "ربما تكون لديها خطة للعودة مجددا".

وشدد أنصاري على أن التعاون بين طهران وكراكاس "يتنامى بشكل جيد من دون وقوع أي حادثة ومشاكل"، ووصف فنزويلا بأنها من أفضل الأسواق لمنتجات النفط الإيراني.

وذكر نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية إن التعاون بين الدولتين في مجال المنتجات النفطية كان قائما من الماضي، وسيستمر بالتأكيد إذا رغب الطرفان في ذلك، مضيفا: "ما زلنا نعتقد بأنه اذا كان هناك طلب يمكن أن تستمر التجارة (بين البلدين) في مختلف القطاعات".

المصدر: فارس