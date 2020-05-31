الخطوط الجوية القطرية تبرم اتفاقية غير مسبوقة مع مفوضية اللاجئين الأممية "في الأوقات الصعبة"

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية عن إبرامها اتفاقية شراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن نقل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى اللاجئين والنازحين حول العالم.

وأكدت الشركة في بيان أصدرته اليوم الأحد، أن اتفاقية الشراكة التي أبرمت لمدة عامين وتعد الأولى من نوعها بالنسبة للطرفين ستشمل "تعاونا استراتيجيا تقوم فيه الخطوط الجوية القطرية بنقل المساعدات الضرورية إلى من هم في أمس الحاجة إليها خلال هذه الأوقات الصعبة وغير المسبوقة".

ولفتت الشركة إلى أن الاتفاقية الجديدة أبرمت في الدوحة في 19 مايو، وهي بمثابة تعاون مهم بين الطرفين في مواجهة التحديات الحالية، وفي مقدمتها جائحة فيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

وذكرت الشركة أن الاتفاقية الجديدة تتيح للمفوضية الأممية فرصة الاستعانة بأسطول الطائرات القطرية الذي يضم أكثر من 200 طائرة، بغية تقديم شتى أنواع الدعم الذي من شأنه إنقاذ أرواح الناس عالميا، بما في ذلك توفير المياه والرعاية الطبية وأدوات التعقيم، بهدف المحافظة على سلامة اللاجئين والنازحين وأفراد المجتمعات المضيفة لهم في مختلف أنحاء العالم.

المصدر: RT