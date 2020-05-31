رواندا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت رواندا، اليوم الأحد، أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حاليا.

وقالت وزارة الصحة في هذه الدولة الواقعة بشرق إفريقيا في بيان، إن الضحية سائق (65 عاما) فضل العودة إلى البلاد من دولة مجاورة كان يقيم فيها، وذلك بعد أن شعر بإعياء شديد.

وأضافت الوزارة أن الرجل توفي جراء مضاعفات تنفسية حادة خلال تلقيه العلاج في وحدة متخصصة في التعامل مع حالات الإصابة جراء فيروس كورنا.

وبلغ إجمالي حالات الإصابات بالفيروس في رواندا أكثر من 300 حالة.

المصدر: رويترز