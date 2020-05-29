تايلور سويفت تهاجم ترامب

شنت النجمة الأمريكية تايلور سويفت، هجوما لاذعا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد وصفه للمحتجين على قتل جورج فلوريد، بالسفاحين والبلطجية وتهديدهم بإطلاق النار عليهم.

وقالت تايلور في تغريدة على "تويتر" أشارت فيها إلى ترامب: "بعد إشعال نيران التفوق الأبيض والعنصرية طوال فترة رئاستك، هل لديك الجرأة لتتظاهر بالتفوق الأخلاقي قبل التهديد بالعنف؟ عندما يبدأ النهب يبدأ إطلاق النار؟".

وأضافت "سنصوت على خروجك في نوفمبر"، في إشارة إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.

After stoking the fires of white supremacy and racism your entire presidency, you have the nerve to feign moral superiority before threatening violence? ‘When the looting starts the shooting starts’??? We will vote you out in November. @realdonaldtrump — Taylor Swift (@taylorswift13) May 29, 2020

وقد هدد دونالد ترامب في وقت سابق باللجوء إلى القوة العسكرية القاتلة لمجابهة من أسماهم باللصوص في منيابوليس، بعد ثالث ليلة من أعمال الشغب والحرق العمد تمر على المدينة بسبب قتل الشرطة لرجل أسود أعزل.

وندد ديمقراطيون في الكونغرس بتدوينة ترامب على "تويتر" معتبرين إياها تهديدا عنصريا، وصف فيها المحتجين بـ"البلطجية".

المصدر: RT + وكالات