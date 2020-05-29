أردوغان: تركيا تحمي مصالحها برا وبحرا

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن أنقرة تحمي مصالحها ليس فقط على أرضها، بل أيضا في حدودها البحرية من جهاتها الثلاث.

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وجاء ذلك في تغريدة على "تويتر" الجمعة، عقب إبحار سفينة التنقيب "فاتح" إلى لبحر الأسود، لإجراء أولى أعمال التنقيب، وذلك بالتزامن مع الذكرى 567 لفتح مدينة القسطنطينية (إسطنبول).

وقال أردوغان: "لن نحمي مصالح بلدنا فقط على أرضنا البالغة مساحتها 780 ألف كيلومتر مربع، بل أيضا في حدودنا البحرية المسماة الوطن الأزرق في جهاتها الثلاث".

وتابع: "شقت سفينة الفاتح طريقها في هذا اليوم المجيد - بالتزامن مع الذكرى 567 لفتح مدينة إسطنبول - نحو البحر الأسود للقيام بأعمال التنقيب، متمنيا أن تكون مناسبة خير لبلدنا".

الرئيس أردوغان يشارك في حفل إرسال سفينة التنقيب "فاتح" إلى البحر الأسود بالتزامن مع الذكرى 567 لفتح مدينة إسطنبول. pic.twitter.com/KXASjRLo4S — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) May 29, 2020

وفي وقت سابق، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أن سفينة "فاتح" ستبدأ أولى أعمال التنقيب في البحر الأسود اعتبارا من 15 يوليو القادم.

وذكر الوزير أنه وفي الذكرى 567 لفتح مدينة اسطنبول، تبحر سفينة التنقيب "فاتح" للبحر الأسود، لإجراء أولى أعمال التنقيب في موقع "تونا 1".

وتعد سفينة "فاتح" من أبرز سفن التنقيب التركية، ويبلغ طولها 229 وعرضها 36 مترا ودخلت الخدمة عام 2011.

وتتميز السفينة المصنفة ضمن سفن الجيل السادس بامتلاكها تكنولوجيا عالية، وتعد من أفضل 5 سفن حول العالم تمتلك تلك التكنولوجيا الفائقة.

المصدر: الأناضول