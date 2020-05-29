ترامب: سنعاقب المسؤولين عن تآكل الحكم الذاتي لهونغ كونغ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مدينة هونغ كونغ الصينية لم تعد تتمتع بالحكم الذاتي الكافي حتى تتبع واشنطن سياسات خاصة تجاهها، متوعدا المسؤولين عن "تآكل" هذا الوضع في الإقليم.

وأكد ترامب، اليوم الجمعة، أن إدارته ستباشر التخلي عن السياسات الخاصة تجاه هونغ كونغ، مشيرا إلى أن المدينة "لم تعد تتمتع بالقدر الكافي من الحكم الذاتي لتستحق" تلك السياسات.

واتهم ترامب الصين بانتهاك تعهداتها بضمان الحكم الذاتي لهونغ كونغ، مؤكدا أن واشنطن ستتخذ خطوات نحو فرض عقوبات على المسؤولين عما وصفه بـ "تآكل" الحكم الذاتي في هونغ كونغ.

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وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة ستعلق دخول بعض المواطنين الصينيين لأراضي البلاد على اعتبار أنهم يشكلون "خطرا أمنيا" على الولايات المتحدة.

كما أشار إلى أنه ستجري إعادة النظر في توصيات الخارجية الأمريكية بشأن السفر إلى هونغ كونغ، لتأخذ بعين الاعتبار "خطر الرقابة المرتفع" هناك.

وقال ترامب كذلك إنه كلف فريق عمل بدراسة تصرفات الشركات الصينية المسجلة في البورصات الأمريكية.

ويأتي ذلك على خلفية إعداد الصين تشريعا حول تطبيق قوانين الأمن القومي الصينية في هونغ كونغ، الأمر الذي اعتبرته بعض الدول الغربية والمعارضة في هونغ كونغ مساسا بالحكم الذاتي للمدينة.

المصدر: رويترز