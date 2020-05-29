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زلزال بقوة 4.6 درجات يهز ولاية هاريانا الهندية

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زلزال بقوة 4.6 درجات يهز ولاية هاريانا الهندية
Reuters
زلزال بقوة 4.6 يهز ولاية هاريانا الهندية
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قال شهود من وكالة "رويترز" يوم الجمعة، إن سكانا في العاصمة الهندية نيودلهي شعروا بهزات أرضية نجمت عن زلزال وقع.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال الذي بلغت قوته 4.6 درجات ضرب ولاية هاريانا، الواقعة على الحدود مع نيودلهي.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات. 

المصدر: رويترز

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