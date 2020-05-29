زلزال بقوة 4.6 درجات يهز ولاية هاريانا الهندية

قال شهود من وكالة "رويترز" يوم الجمعة، إن سكانا في العاصمة الهندية نيودلهي شعروا بهزات أرضية نجمت عن زلزال وقع.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال الذي بلغت قوته 4.6 درجات ضرب ولاية هاريانا، الواقعة على الحدود مع نيودلهي.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.6 in Haryana - Delhi Region, India 40 min ago pic.twitter.com/ycTa77N09d — EMSC (@LastQuake) May 29, 2020

المصدر: رويترز