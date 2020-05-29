كندا تسجل 119 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كندا، اليوم الجمعة، 119 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا، مقابل 128 حالة في إحصائية أمس الخميس.

وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 119 حالة من 6799 إلى 6918.

ويبقى مؤشر زيادة الوفيات بالفيروس في كندا على أساس يومي عند أكثر من 100 حالة منذ عدة أيام بعد أن تراجع سابقا إلى مستوى أقل، وسجلت في البلاد في إحصائية 27 مايو 105 وفيات جديدة، وفي 29 مايو 128.

كما ذكرت وكالة الصحة أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 954، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 88856 بعد أن كانت على مستوى 87902 حالتين.

ويشهد مؤشر ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا استقرارا نسبيا في الأيام الأخيرة، حيث سجلت في البلاد حسب الإحصائية المنشورة يوم 27 مايو 941 حالة جديدة، وفي 28 مايو 963.

وسبق أن بدأت الأقاليم الكندية برفع القيود التي فرضتها بسبب تفشي الفيروس مع التوجه لاستئناف مزيد من الأنشطة الاقتصادية، بينما يدفع الطقس الدافئ أعدادا أكبر من السكان إلى الخروج من منازلهم.

المصدر: وكالات