وكالة الأدوية الأوروبية تصدر تحذيرا جديدا من استخدام عقاري الملاريا لعلاج "COVID-19"

جددت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الجمعة، تحذيرها للمسؤولين الصحيين من استخدام عقاري "كلوروكين" و"هيدروكسي كلوروكين" المضادين للملاريا في علاج المرضى بعدوى فيروس كورونا المستجد.

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وقالت وكالة الأدوية الأوروبية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها "تذكر العاملين في مجال الرعاية الصحية بضرورة أن يراقبوا عن كثب المرضى بـCOVID-19، الذين يتناولون كلوروكين أو هيدروكسي كلوروكين، نظرا للآثار الجانبية الخطيرة، التي قد ينتجها اعتماد هذين الدواءين في علاجهم".

وأشارت الوكالة إلى أن "كلوروكين" و"هيدروكسي كلوروكين"، اللذين تمت المصادقة على استخدامهما لعلاج الملاريا وبعض أمراض المناعة الذاتية، يعتمدان لعلاج المصابين بـCOVID-19، لكن آثارهم المفيدة بين هذه الفئة من المرضى غير مثبتة".

وذكرت الوكالة أن عدة دول في الاتحاد الأوروبي أوقفت تجارب العقارين على المرضى المصابين بفيروس كورونا لدواعي السلامة، مضيفة أن بعض الدراسات الاختبارية أشارت إلى أن استخدامهما يرفعان من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها علقت استخدام "كلوروكين" و"هيدروكسي كلوروكين" في اختباراتها لعلاج فيروس كورونا المستجد بسبب "مباعث قلق"، محذرة من اعتماد هذين العقارين في هذا المجال.

المصدر: RT