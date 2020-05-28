البيت الأبيض: ترامب في حالة ممتازة بعد تناول "هيدروكسي كلوروكين"

ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، في حالة "ممتازة" بعد تناوله دواء "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا، كإجراء وقائي لحماية نفسه من فيروس كورونا.

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وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كيلي ماكيناني، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس: "سألته حول هذا الأمر، وأخبرني بأنه يشعر في حالة جيدة جدا وممتازة بعد تناول هذا الدواء".

وأضافت ماكيناني أن ترامب سيعود إلى تناول العقار حال اعتباره أنه كان على اتصال مع شخص مصاب بفيروس كورونا وقد يتعرض له.

وسبق أن كشف الرئيس الأمريكي أنه يتناول عقار "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أنه لم يصب به، فيما اعتبر أن هذا الدواء له تأثير على العدوى.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها علقت استخدام الدواء المضاد لمرض الملاريا في اختباراتها لعلاج فيروس كورونا المستجد بسبب "مباعث قلق"، محذرة من اعتماد هذا العقار للعلاج منه.

المصدر: وكالات