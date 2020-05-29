تركيا.. إنقاذ 23 طالب لجوء في بحر إيجة

أعلنت السلطات التركية، أن فرق خفر السواحل أنقذت 23 طالب لجوء، أجبرتهم اليونان على العودة بقاربهم المطاطي إلى المياه الإقليمية التركية، بولاية جناق قلعة شمال غربي البلاد.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الجمعة، أن "مجموعة من طالبي اللجوء ركبوا قاربا مطاطيا من ساحل أيواجيق، بشكل غير قانوني، قاصدين جزيرة ميديللي اليونانية".

وأضافت: "أثناء تقدمهم نحو الجزيرة، اعترضتهم دورية من خفر السواحل اليوناني، وأجبرتهم على العودة بعد أن دفعت قاربهم باتجاه المياه الإقليمية التركية".

وتابعت: "تحرك فريق من خفر السواحل التركي إلى المنطقة، إثر تلقيه نداء استغاثة من طالبي اللجوء، لإنقاذهم وإعادتهم إلى اليابسة".

وأشارت إلى أنه "تم نقل طالبي اللجوء، الذين يحملون جنسيات أفغانستان وإيران، إلى مركز خفر السواحل التابع لبلدية "كوتشوك قويو" في الولاية، حيث قدم لهم الغذاء والكساء".

المصدر: "الأناضول"