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تركيا: إنقاذ 40 طالب لجوء أجبرتهم اليونان على العودة

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تركيا: إنقاذ 40 طالب لجوء أجبرتهم اليونان على العودة
Reuters UMIT BEKTAS
قارب مطاطي مع مهاجرين قبالة السواحل التركية (صورة أرشيفية)
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أنقذ خفر السواحل التركي اليوم الاثنين 40 طالب لجوء أجبرتهم اليونان على العودة بقاربهم إلى المياه الإقليمية التركية في ولاية جناق قلعة غربي البلاد.

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وحسب وكالة "الأناضول"، فإنه بعدما توجه طالبو اللجوء على متن قارب مطاطي نحو جزيرة ساموثريس، اعترض خفر السواحل اليوناني مركبهم، وأجبرهم على العودة إلى السواحل التركية.

وبعد أن علقوا في البحر، وجه هؤلاء نداء استغاثة عبر الهاتف، لتتحرك فرق السواحل التركية وتنقذهم في سواحل الولاية.

ويحمل طالبو اللجوء جنسية أفغانستان وإفريقيا الوسطى، وبينهم 12 طفلا و12 امرأة.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينقذ فيها خفر السواحل التركي مهاجرين غير شرعيين رفضت اليونان استقبالهم، ووقع آخر حادث مماثل في بحر إيجه الأسبوع الماضي.

المصدر: "الأناضول"

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