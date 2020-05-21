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لاجئون يتحولون إلى "كرة ماء" بين اليونان وتركيا في بحر إيجه

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لاجئون يتحولون إلى
Reuters UMIT BEKTAS
عناصر من خفر السواحل التركية تساعد لاجئين في بحر إيجه (صورة أرشيفية)
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أنقذت فرق خفر السواحل التركية 24 لاجئا بعد إبعادهم إلى المياه الإقليمية التركية من قبل عناصر خفر السواحل اليونانية أمس الأربعاء.

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ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية تركية، أنه تم إنقاذ اللاجئين في بحر إيجه قبالة قضاء سفري حصار التابع لولاية إزمير غربي تركيا، بعد تلقي خفر السواحل التركي طلبات مساعدة من اللاجئين.

ولفتت المصادر إلى أن اللاجئين كانوا على متن قارب مطاطي وجميعهم يحملون الجنسية الأفغانية، وبينهم نساء وأطفال.

المصدر: "الأناضول"

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