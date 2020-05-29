مقتل 3 عناصر من حرس الحدود الإيراني في اشتباك مع مسلحبن بشمال غربي البلاد

أعلن حرس الحدود الإيراني، اليوم الجمعة، عن مفتل ثلاثة من عناصره جراء اشتباك مسلح وقع في منطقة سردشت شمال غربي البلاد.

وصرح المساعد الاجتماعي لحرس الحدود في محافظة اذربيجان الغربية، العقيد محمد فكري، أن هؤلاء العسكريين الثلاثة قتلوا على أيدي "الأشرار" أثناء تنفيذهم دورية حدودية، متعهدا بالكشف عن تفاصيل الحادث لاحقا.

وتواجه إيران منذ سنين معارضين أكرادا يستخدمون قواعد في إقليم كردستان العراق لشن هجمات في أراضي الجمهورية الإسلامية.

المصدر: فارس