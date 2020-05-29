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رابع ناقلة نفط إيرانية تصل فنزويلا

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رابع ناقلة نفط إيرانية تصل فنزويلا
Reuters Reuters Photographer
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أعلنت القوات البحرية الفنزويلية عن وصلول ناقلة النفط "فاكسون" الإيرانية إلى البلاد، وهي الرابعة من مجموعة الناقلات الإيرانية الخمس التي تنقل الوقود إلى فنزويلا.

ونشرت البحرية الفنزويلية صور مرافقة السفن الفنزويلية للناقلة الإيرانية في مياه البلاد.

وكانت الناقة الثالثة "بيتونيا" قد رست بميناء فنزويلي يوم الخميس، بينما يستمر تفريغ شحنة الناقلتين الأولى والثانية.

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ناقلة الوقود الإيرانية الثانية تصل فنزويلا
ناقلة الوقود الإيرانية الثانية تصل فنزويلا

ولا تزال الناقلة الخامسة "كلافيل" في طريقها إلى فنزويلا.

يشار إلى أن الناقلات الإيرانية لم تواجه اعتراض السفن الأمريكية، على الرغم من تحذيرات واشنطن لإيران وفنزويلا. وقال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراءات ردا على نقل الوقود الإيراني إلى فنزويلا.

المصدر: رويترز

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