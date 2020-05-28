 
مباشر

ترامب يعلق على تجاوز وفيات كورونا في الولايات المتحدة 100 ألف حالة

أخبار العالم

ترامب يعلق على تجاوز وفيات كورونا في الولايات المتحدة 100 ألف حالة
Reuters LEAH MILLIS
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nz7s

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده وصلت إلى منعطف "محزن جدا" مع تجاوز حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في بلاده 100 ألف حالة.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم الخميس على حسابه في موقع "تويتر": "وصلنا منذ قليل إلى منعطف محزن جدا مع تجاوز حصيلة الوفيات جراء الجائحة 100 ألف حالة. أود أن أعرب لكل أسر وأصدقاء المتوفين عن خالص تعاطفي وحبي لكل ما واجهه ويمثله هؤلاء الأشخاص العظماء! الله معكم!".

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة حاجز 100 ألف حالة أمس الأربعاء، إلا أن ترامب كان يلتزم بالصمت ويمتنع عن من التعليق على الوصول إلى هذه العتبة حتى نشر تغريدته الجديدة، الأمر الذي لفت إليه الاهتمام بعض وسائل الإعلام ومنتقدي الرئيس الأمريكي.

وحتى الوقت الحالي من الخميس بلغ عدد ضحايا الجائحة في الولايات المتحدة، حسب معطيات معهد جونز هوبكينز المعني بمتابعة إحصائية فيروس كورونا في البلاد، 100467 شخصا، بينما تشير معطيات موقع "Worldometers" إلى أن حصيلة المتوفين بسبب الفيروس وصلت إلى 102197.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد ضحايا الفيروس وكذلك من حيث حصيلة الإصابات، التي تجاوزت حتى الآن 1.7 مليون حالة.

المصدر: RT  

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا