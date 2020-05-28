صحيفة: واشنطن تعتزم اتخاذ إجراء جديد بسبب هونغ كونغ

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم إلغاء تأشيرات الدخول للطلاب والباحثين الصينيين الذين لهم علاقة بالكليات المرتبطة بجيش التحرير الشعبي الصيني.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مصادر تؤكد أن، المسؤولين الأمريكيين يناقشون طرقا مختلفة "لمعاقبة الصين" على أفعال تتعلق بالمنطقة الإدارية الخاصة بالحكم الذاتي في البلاد (هونغ كونغ)​​​.

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وبحسب بعض المسؤولين الأمريكيين، فقد يؤثر الإجراء الجديد على 3 آلاف طالب على الأقل، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في مشاريع بحثية مهمة، إذ يدرس ويعمل حوالي 360 ألف طالب صيني في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لأحد المسؤولين الذين لم يجر الإفصاح عن اسمه، في بعض الحالات، يتوقع من الطلاب الموفدين إلى الخارج جمع المعلومات كشرط للدراسة.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الأمريكية، أنها تدرس فرض عقوبات على السلطات الصينية "بسبب أفعال" تتعلق بهونغ كونغ.

المصدر: وكالات