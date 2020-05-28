كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعا ملحوظا بإصابات كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل 79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، في أعلى زيادة خلال يوم واحد منذ الخامس من أبريل نيسان.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه تم تسجيل هذه الحالات حتى منتصف ليل الأربعاء، وإنها رفعت العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 11344 حالة إصابة بالإضافة إلى 269 حالة وفاة.

ومن بين الإصابات الجديدة 68 حالة على الأقل أصيبت بسبب انتقال العدوى محليا.

المصدر: رويترز