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بريطانيا تغلق سفارتها وتسحب دبلوماسييها من كوريا الشمالية

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بريطانيا تغلق سفارتها وتسحب دبلوماسييها من كوريا الشمالية
Reuters
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قال سفير بريطانيا لدى كوريا الشمالية إن لندن أغلقت سفارتها وغادر كل دبلوماسييها البلاد، في أحدث خطوة من نوعها من جانب بعثة أجنبية، وسط قيود صارمة تهدف لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكتب السفير كولين كروكس على تويتر "أغلقت السفارة البريطانية في بيونغ يانغ مؤقتا في 27 مايو 2020 وغادر كل الموظفين الدبلوماسيين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للفترة الراهنة".

وأصدرت وزارة الخارجية البريطانية بيانا قالت فيه إن القرار أتخذ بسبب "قيود على دخول البلاد جعلت من المستحيل على موظفينا التناوب ومواصلة العمل بالسفارة".

وجاء في البيان أن بريطانيا حريصة على العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية وستسعى للعودة إليها بأسرع ما يمكن.

وقال موقع إن.كيه نيوز الذي يقع مقره في سيئول ويتابع الوضع في كوريا الشمالية في نبأ منقول عن مصادر لم يسمها إن الدبلوماسيين عبروا الحدود إلى الصين برا، إذ أن حركة الطيران ما زالت معلقة.

ولم تؤكد كوريا الشمالية أي حالة إصابة بفيروس كورونا، لكنها حظرت كل التنقلات عبر الحدود وتضع الأجانب في حجر صحي لأسابيع.

وفي مارس آذار، سحبت عدة دول منها ألمانيا وفرنسا دبلوماسييها من كوريا الشمالية وأغلقت بعثاتها هناك.

المصدر: رويترز

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