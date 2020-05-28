حصيلة إصابات كورونا في المكسيك أكثر من 78 ألفا

أعلنت السلطات الصحية في المكسيك تسجيل 3463 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و463 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 78023 شخصا، وعدد الوفيات 8597 حالة.

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وتراجعت الحصيلة اليومية للوفيات بسبب كورونا في المكسيك بالمقارنة مع معدل يوم الثلاثاء، حين تم تسجيل أكبر عدد يومي من الوفيات منذ بدء انتشار الفيروس، وهو 501 حالة.

وتشهد البلاد خلال الأيام الأخيرة انتشارا متسارعا لفيروس كورونا، وقد سجلت خلال الأسبوع مستويات قياسية على صعيد الإصابات والوفيات على حد سواء.

المصدر: رويترز