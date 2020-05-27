انضمام 40 نائبا من حزب جونسون للمطالبين برحيل كامينغز

انضم 40 نائبا برلمانيا من حزب المحافظين البريطاني الذي يقوده بوريس جونسون إلى صوت المعارضة، وطالبوا برحيل المستشار دومنيك كامينغز، المتهم بخرق الحجر الصحي وقيود كورونا.

جاء ذلك خلال مساءلة برلمانية اليوم الأربعاء لجونسون وعدد من كبار النواب، حيث دافع عن قراره بالوقوف إلى وجانب كبير مستشاريه دومنيك كامينغز ورفض التنازل أو التراجع عن موقفه.

وحث جونسون النواب على التركيز على مواجهة فيروس كورونا بدل الخوض في متاهات سياسية لا قيمة لها، في إشارة إلى الجدل حول استقالة أو إقالة كبير المستشارين في رئاسة الوزراء.

من جانبهم اتهم نواب المعارضة جونسون بالتهرب من الإجابة على أسئلتهم وعدم تقديم الدليل المادي بأن مستشاره التزم بإجراءات الحجر المفروضة واحترمها بعد سفره مع زوجته وابنه من لندن إلى مدينة دارم على بعد 300 كم.

كما اتهموا الحكومة بالتقصير في جوانب هامة عديدة بتعاطيها مع جائحة كورونا وخاصة مسألة الفحص الطبي التي لم تكن في المستوى ومتأخرة جدا عكس ما حدث في ألمانيا.

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كما حملوا الحكومة مسؤولية وفاة الآلاف من المسنين في دور العجزة وكبار السن دون مبرر منذ بدء انتشار الوباء بسبب تقصيرها في إجراء الفحوص اللازمة للمواطنين.

المصدر: RT