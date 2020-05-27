وزير بريطاني: لنتجاوز غضبنا بخصوص مستشار جونسون

قالت الحكومة البريطانية إن الوقت قد حان لتجاوز الغضب الذي أثاره كبير مستشاري رئيس الوزراء بوريس جونسون، بقيادة السيارة خلال إجراءات العزل المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

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وأوضح وزير الإسكان روبرت جنريك لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" اليوم الأربعاء: "أعتقد أن الوقت قد حان لنا جميعا للمضي قدما.. هذا لا يعني أن هذه ليست مسألة مهمة أو أن الناس لا يهتمون بها كثيرا لكني أعتقد أن هناك الكثير الذي نحتاج إلى التركيز عليه الآن مثل الفيروس والاقتصاد".

وأشار جنريك إلى أنه لن تكون هناك مراجعة رسمية للغرامات المفروضة على الناس العاديين الذين سافروا مع أسرهم أثناء العزل العام.

ورفض المستشار دومينيك كامينجز الاستقالة، بعد أن اتضح أنه قاد سيارته من لندن إلى شمال إنجلترا في مارس مع ابنه، البالغ من العمر أربع سنوات وزوجته، التي كانت مريضة في ذلك الوقت لكي يكون بجوار أقاربه. وساند جونسون مستشاره.

المصدر: رويترز