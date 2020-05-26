حصيلة وفيات كورونا في بريطانيا تتجاوز الـ37 ألفا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات بين حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بريطانيا ارتفعت خلال يوم بواقع 134، في أدنى مؤشر منذ نهاية مارس.

وبذلك بلغت حصيلة الوفيات 37048، حسب بيانات الوزارة.

ولأول مرة منذ بداية أزمة كورونا لم تسجل أي حالة وفاة في إيرلندا الشمالية.

وأضافت الوزارة أن إجمالي إصابات الفيروس ارتفع اليوم إلى 256227، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ نحو 110 آلاف فحص خلال اليوم الماضي، ليبلغ مجموع الفحوص 3 ملايين وأكثر من 6890 ألفا.

As of 9am 26 May, there have been 3,681,295 tests, with 109,979 tests on 25 May.



265,227 people have tested positive.



As of 5pm on 25 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 37,048 have sadly died. pic.twitter.com/qNNPHGUDvQ — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 26, 2020

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من جانبه، ذكر مكتب الإحصاء الوطني اليوم الثلاثاء أن عدد الوفيات في إنجلترا وويلز بسبب كوفيد-19 تجاوز أربعين ألفا وبلغ 42220 حالة، لتتأكد بذلك توقعات الأطباء وخبراء الصحة بشأن مستوى الخسائر البشرية جراء الوباء.

وأشارت أرقام أخرى نشرها مكتب الإحصاء الوطني اليوم الثلاثاء إلى أن عدد الوفيات في بريطانيا منذ بداية تفشي كورونا منتص مارس على نطاق واسع في البلاد، وحتى منتصف مايو، تجاوز بنحو 60 ألفا معدل الوفيات خلال نفس الفترة في الأعوام الخمسة السابقة.

وتبقى بريطانيا صاحبة أكبر عدد من الوفيات بكورونا بين الدول الأوروبية.

المصدر: RT