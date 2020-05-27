كيف تسلمت إيران قيمة بنزينها المورد إلى فنزويلا في ظل عقوبات واشنطن؟

كشف السفير الإيراني في كاراكاس، حجت الله سلطاني، عن استلام بلاده قيمة وقود البنزين الذي وردته إلى فنزويلا بالكامل.

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وقال سلطاني في إفادة صحفية اليوم الأربعاء، إن عملية توريد البنزين إلى فنزويلا تمت وفقا للضوابط التجارية والقوانين الدولية، مضيفا أن مبالغ قيمة البنزين سددت كاملة.

وفي تطرقه إلى الآليات المختلة المستخدمة في مجال التبادل التجاري الدولي، قال السفير الإيراني، إن "الجانب الأهم يتمثل بأن فنزويلا وإيران ليدهما آلية خاصة لتسديد مبالغ الصادرات والواردات بينهما كاملة، والمثال على ذلك شحنة البنزين الأخيرة".

وكان سلطاني قد أشاد في تغريدة له، بمرافقة وحماية القوات المسلحة الفنزويلية ناقلات الوقود الإيراني، واصفا ذلك بأنه "عمل شجاع وجدير بالتقدير".

وفي تغريدة أخرى انتقد السفير الإيراني لدى فنزويلا، سياسات الولايات المتحدة المثيرة للتوتر وكتب: أن إلزام الحكومة الأمريكية العدوانية والمتمردة بمسؤوليتها تجاه القواعد والمعاهدات الدولية واحترام حرية الملاحة البحرية وحرية التجارة، يعد التأثير الاستراتيجي الأكثر أهمية لوصول ناقلات الوقود إلى فنزويلا، لقد كان المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بانتظار هذا الانتصار منذ أعوام طويلة، وهما يستحقانه".

المصدر:"فارس"