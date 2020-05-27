الولايات المتحدة.. محكمة اتحادية توجه تهمة لمواطن أمريكي من أصل صومالي

وجهت محكمة اتحادية في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، إلى مواطن أمريكي من أصل صومالي، تهمة التآمر لتقديم دعم مادي لـ"حركة الشباب" المتمركزة في الصومال.

وقال ممثلو الادعاء إن المواطن الأمريكي من أصل صومالي يدعى ليبان حاج محمد وكان يقطن في فرجينيا، ويشتبه في محاولته تجنيد رجال للانضمام إلى "حركة الشباب" الصومالية.

وأضاف مكتب المدعي العام الأمريكي في الإسكندرية أن لائحة الاتهام التي صدرت يوم الثلاثاء تتهم محمد بمحاولة تجنيد عميل سري للسفر إلى الصومال لتوفير التدريب القتالي لمقاتلي "حركة الشباب".

ويزعم أن محمد كان يخطط لاستخدام مهاراته الإعلامية لتحسين آلة دعاية "حركة الشباب" التي استخدمتها لتجنيد الغربيين، حسبما قال المدعون.

وأوضح مكتب التحقيقات الفدرالي أنه في عام 2010 اعتقل زكاري آدم تشيزر، وهو فيرجيني يبلغ من العمر 20 عاما أصبح منغمسا في وجهات النظر الإسلامية المتطرفة عندما كان شابا وأدين في نهاية المطاف بتهم تتعلق بالإرهاب مرتبطة بـ"حركة الشباب" وقال مكتب التحقيقات الفدرالي إن شيزر ومحمد كانا مقربين.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن ليبان حاج محمد غادر الولايات المتحدة في يوليو 2012، وأن مكتب التحقيقات الفدرالي وضعه بعد ذلك في قائمة الإرهابيين المطلوبين، وفي عام 2015 أفيد بأن السيد محمد كان محتجزا في الصومال، لكن الولايات المتحدة ليس لديها معاهدة تسليم في الصومال.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات في مقديشو لم تعلق على ما إذا كان محمد قد أطلق سراحه من الحجز الصومالي أم لا.

BREAKING: Most Wanted Terrorist Liban Haji Mohamed Indicted In Virginia - https://t.co/z98ZP7S3dApic.twitter.com/XGHqHtlbOb — Breaking911 (@Breaking911) May 26, 2020

المصدر: صحيفة "واشنطن بوست"