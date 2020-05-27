فرنسا وبلجيكا وإيطاليا توقف استخدام "هيدروكسي كلوروكوين" كعلاج لمرضى كورونا

أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء، منع استخدام "هيدروكسي كلوروكوين" في معالجة الإصابة بكوفيد-19، كما علقت السلطات الإيطالية والبلجيكية أيضا استخدام هذا العقار ضد فيروس كورونا.

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وقالت وكالة الأدوية الإيطالية أن "الأدلة السريرية الجديدة المتعلقة باستخدام هيدروكسي كلوروكوين في الأشخاص المصابين بفيروس سارس- كوف-2 (الفيروس المسبب لمرض كورونا) تشير إلى زيادة خطر التفاعلات الضارة مع فائدة ضئيلة أو معدومة".

من جانبه، أوضح المجلس العلمي للصحة العامة في بلجيكا، أن استخدام هذا العقار يجب أن يتم فقط في إطار التجارب السريرية وليس العلاج.

ويستند المجلس على دراسات وأبحاث أجريت على 96 ألف مريض، "لم يظهروا أي تحسن بعد تناولهم هذا العقار"، على حد وصفه.

وسجلت الوكالة الفيدرالية للدواء في بلجيكا 8 آثار جانبية ضارة لهذا العقار على مرضى كوفيد-19، ثلاثة منها تسببت في الوفاة.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان منظمة الصحة العالمية أنها أوقفت مؤقتا دراسة هذا العقار المضاد للملاريا كعلاج محتمل للوباء بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

ورغم توصية "الصحة العالمية"، قررت بعض الدول، منها البرازيل والأردن والجزائر، استمرار استخدام "هيدروكسي كلوروكوين" لعلاج مرضى كورونا.

المصدر: RT + وكالة "آكي"