مادورو: سيتم تخفيف الحجر الصحي في فنزويلا بداية يونيو

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إنه سيتم اعتبارا من 1 يونيو، تخفيف نظام الحجر الصحي في البلاد.

وأضاف في كلمة، ألقاها أمس الثلاثاء في العاصمة كاراكاس: "أدرك ضرورة تخفيف القيود على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ولكن من الضروري القيام بذلك بطريقة منظمة وآمنة، يوم الاثنين 1 يونيو، ستبدأ مرحلة تخفيف الحجر الصحي".

وتابع الزعيم الفنزويلي، أن الحكومة "قامت بتحليل جميع العناصر الضرورية لتعديل وضبط الحياة الاقتصادية للبلاد".

وكانت فنزويلا أعلنت في 13 مارس الماضي عن تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وفرضت حالة الطوارئ.

وفي 17 مارس، أعلن مادورو قرار فرض الحجر الصحي في جميع أنحاء الجمهورية، ومع حلول 26 مايو، تم تسجيل 2111 إصابة بهذا الفيروس في فنزويلا، توفي منهم 11 شخصا.

المصدر: تاس