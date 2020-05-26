الصحة الإسبانية: حصيلة وفيات كورونا 27117 وإصاباته 236259

عدلت وزارة الصحة الإسبانية مجددا الإحصائية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في البلاد، وأعلنت اليوم الثلاثاء أن حصيلة الإصابات بلغت 236259 حالة، والوفيات الناجمة عنها 27117 حالة.

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وكانت الوزارة أعلنت أمس الاثنين، أن عدد وفيات كورونا منذ بدء انتشاره وصل إلى 26834 حالة، من بين إجمالي الحالات المسجلة 235400.

وقدمت الوزارة هذه الأرقام بعد تعديلها الإحصائية السابقة إثر تحققها من بيانات مناطق البلاد.

وفي تقريرها الوبائي المعلن اليوم، لم تذكر الوزارة عدد الوفيات بكورونا في الساعات الـ24 الماضية، وأفادت فقط بأن عدد المتوفين بالمرض خلال الأيام الـ7 الماضية بلغ 35 شخصا.

أما بصدد إصابات كورونا، فقالت الوزارة إنها سجلت 194 إصابة جديدة منذ اليوم السابق، لترتفع الحصيلة إلى 236259.

المصدر: وكالات