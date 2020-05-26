إسرائيل.. 17 إصابة بكورونا ووفاتان جديدتان

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء الاثنين عن تسجيل 17 إصابة جديدة لفيروس كورونا وحالتي وفاة جديدتين.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل 16734 حالة، وحصيلة الوفيات 281 حالة.

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وانخفض عدد المصابين بكورونا الذين يتلقون العلاج في المستشفيات في الوقت الحالي إلى 2146 شخصا، بينهم 41 شخصا بحالة خطيرة، و29 شخصا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 14307 أشخاص.

ويأتي ذلك بعد عدة أيام لم تسجل إسرائيل خلالها أي حالات وفاة جراء الفيروس.

المصدر: نوفوستي