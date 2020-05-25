كاليفورنيا تعيد فتح دور العبادة

أعلنت السلطات الصحية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن إعادة فتح دور العبادة والمحلات التجارية التي تم إغلاقها بسبب فيروس كورونا.

وقالت هيئة الرعاية الصحية في الولاية، إن الكنائس والمساجد وغيرها من دور العبادة، بالإضافة إلى المحلات التجارية يمكنها أن تفتح أبوابها شرط التزامها بعدم تجاوز نسبة المجتمعين فيها 25% من قدرتها الاستيعابية.

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وسيكون على جميع المنشآت ضمان التباعد الاجتماعي، وتوفير وسائل التعقيم والالتزام بإجراءات احترازية أخرى لمنع انتشار فيروس كورونا.

وستقوم السلطات بمراجعة الشروط المفروضة بعد 21 يوما من إعادة فتح دور العبادة والمحلات.

يذكر أن ولاية كاليفورنيا سجلت 94558 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و3795 وفاة حتى الاثنين.

المصدر: وكالات