سحرة الفودو في هايتي يحضرون معابدهم لاستقبال مصابي كورونا

بدأ سحرة الفودو في هايتي، تحضير معابدهم لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، وتعليم أتباعهم تحضير العقاقير لعلاج المرضى.

وقال كبير سحرة الفودو في هايتي كارل هنري ديمورن في حديث لـ"رويترز" إنه يتوقع تدفقا كبيرا لمصابي كورونا على معابد سحر الفودو.

Reuters JEANTY JUNIOR AUGUSTIN

من جهتها قالت الساحرة لامرسي شارل: "نحن نعيش في بلد، حيث تعجز منظمة الرعاية الصحية عن مواجهة الوباء، ونحن نعتمد على الوسائل التقليدية"، مضيفة أنها تعتبر معبدها مستشفى.

وشهدت هايتي خلال الأسبوعين الأخيرين ارتفاعا في عدد إصابات كورونا بـ5 أضعاف، لتصل الحصيلة الرسمية إلى 865 حالة.

وتعتبر هايتي أفقر دولة في الأمريكيتين، ويصعب فيها الحصول على الرعاية الصحية، كما يعتبر العلاج غالي الثمن بالنسبة لعدد كبير من المواطنين.

ويعتمد الكثيرون في هايتي على الطب التقليدي وسحر الفودو، الذي يعتبر الديانة التقليدية لعدد كبير من سكان منطقة الكاريبي من أصول إفريقية.

Reuters Andres Martinez Casares

ويبلغ عدد أتباع سحر الفودو في هايتي نحو نصف عدد السكان البالغ 11 مليون نسمة.

المصدر: رويترز