جيش ساحل العاج ينضم لقوات بوركينا فاسو في عملية ضد المسلحين

أعلن جيش ساحل العاج عن عملية أمنية مشتركة مع القوات المسلحة لبوركينا فاسو، ضد جماعات مسلحة متشددة تنشط في منطقة حدود البلدين.

وذكر جيش ساحل العاج في بيان له أن العملية المشتركة بدأت في 11 مايو الجاري بمشاركة نحو ألف من جنوده على جانب بلاده من الحدود مع بوركينا فاسو والبالغ طولها 580 كيلومترا.

وأكد الجيش أن العملية مستمرة وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المسلحين.

وتواجه بوركينا فاسو ودول جوارها ساحل العاج ومالي والنيجر في منطقة الساحل جماعات لها صلة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش".

وخلال العام الماضي، تصاعدت هجمات الملسحين في بوركينا فاسو ومالي والنيجر بشدة رغم الدعم العسكري الكبير الذي تتلقاه تلك الدول من فرنسا.

المصدر: رويترز