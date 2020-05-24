جونسون يعلن عن انخفاض حاد لوفيات كورونا في بلاده

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن تسجيل 118 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بلاده، خلال آخر 24 ساعة مقابل 282 وفاة أمس، لتصبح حصيلة ضحايا الوباء 36793 حالة.

وشدد جونسون، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، على أن المملكة المتحدة تحرز "تقدما جيدا" في المعركة ضد الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، محذرا من أن هذا التقدم مرحلي والهدف يكمن الآن في خفض معدل الإصابة حتى مستوى الصفر.

وتابع: "ندحر الفيروس!".

وأعلن رئيس الوزراء عن نية حكومته السماح للتلاميذ في السنوات الدراسية بين الأولى والسادسة بالعودة إلى المدارس اعتبارا من أول يونيو القادم.

وأعرب جونسون عن خيبة أمله إزاء التنافس بين بعض الدول من أجل المعدات الطبية وغيرها، مؤكدا أن لندن تسعى إلى أن يكون هناك نهج دولي أكثر تنسيقا تجاه الجائحة.

وتطرق إلى تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن المملكة المتحدة تنوي عقد مؤتمر بهذا الشأن في يونيو، وتابع: "هناك مؤشرات على أننا سنحصل على لقاح حتى نهاية العام الجاري".

المصدر: رويترز