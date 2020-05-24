وزير الداخلية التركي يتسلم هدية قيّمة في شمال سوريا

زار وزير الداخلية التركي سليماني صويلو اليوم الأحد، شمال سوريا لتهنئة عسكريي بلاده هناك بمناسبة عيد الفطر.

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن صويلو وصل اليوم يرافقه نائباه محمد أرصوي وإسماعيل تشاتاقلي والقائد العام لقوات الدرك الفريق عارف تشيتين، إلى معبر جوبان باي (الراعي) الحدودي، حيث استقبلهما حاكم محافظة كلس رجب صوي تورك.

وتوجه المسؤولون من هناك إلى مركز القيادة التكتيكية وقيادة فريق الدرك الاستشاري في منطقة جوبان باي بريف حلب شمال شرقي سوريا.

وأكدت الوكالة أن الوزير تحدث مع عدد من العسكريين الأتراك، مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة لردع تفشي فيروس كورونا المستجد، واطلع من المسؤولين المحليين على الأوضاع الأمنية والخدمية في منطقة عمليات "درع الفرات".

ولفتت الوكالة إلى أن نائب رئيس مجلس الإدارة المحلية في جوبان باي، عماد الدين عيسى، أهدى صويلو سيفا بمناسبة زيارته للمنطقة.

المصدر: الأناضول