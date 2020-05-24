إيران: أول ناقلة نفط إيرانية وصلت فنزويلا

أعلنت السفارة الإيرانية في كاراكاس اليوم الأحد، أن أول ناقلة من أسطول مؤلف من خمس شحنات وقود إيرانية وصلت إلى فنزويلا.

وقالت السفارة على حسابها في "تويتر": "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، روابط الصداقة والأخوة بين إيران وفنزويلا قوية وعميقة".

وأضافت "أول ناقلة وقود وصلت، شكرا للقوات المسلحة على مرافقتها، عاشت الصداقة بين إيران وفنزويلا".

Dos lideres, dos seres humano y dos revolucionarios que gobiernan a los corazones. Hoy mas que nunca, los vinculos de mistad y hermandad entre #Irán y #Venezuela son fuertes y profundos.

Llegó el primer #tanquero. Gracias a #FANB para escoltarlos. #vivaAmistadIranVenzuelapic.twitter.com/SqwtQJeaKw — Hojat Soltani (@soltanihojjat) May 23, 2020

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وهددت الإدارة الأمريكية بمضايقة ناقلات الوقود الإيرانية المتوجهة إلى فنزويلا، فيما قررت إيران استدعاء السفير السويسري فى طهران، وبعثت رسالة تحذير إلى المسؤولين الأمريكيين من أن أي تهديد لناقلات النفط الإيرانية سيقابل برد فوري وحاسم من إيران، وأن الحكومة الأمريكية ستتحمل مسؤولية عواقب ذلك.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية