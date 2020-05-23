توتر بين تركيا واليونان بسبب نهر إفروس

أكدت تركيا السبت، أنها لن تسمح بـ"الأمر الواقع" على حدودها مع اليونان، عقب شكوى أثينا لأنقرة من استيلاء قوات تركية على أرض عند مجرى نهر إفروس الذي يفصل بين البلدين.

وجاء في بيان للخارجية التركية، أن "أنقرة أبلغت اليونان بأن مجرى النهر تغير بشكل كبير لأسباب طبيعية واصطناعية، منذ العام 1926 حين أقيمت الحدود، وأن الحل يتطلب تنسيقا تقنيا".

وقالت الوزارة، إن "النزاع يمكن حله عبر محادثات بين الوفدين التقنيين للبلدين، وهو اقتراح قدمته أنقرة لأثينا، مضيفة "لن نسمح بأي شكل من الأشكال بأمر واقع على حدودنا".

من جهته، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس الأربعاء الماضي، إن "مجرى النهر قد تغير"، مشيرا إلى وقوع توتر بين البلدين لهذا السبب.

وأفادت وسائل إعلام يونانية الجمعة، بأن قوات تركية احتلت قطعة أرض عادة ما تكون مغمورة بالمياه في هذا الوقت من العام، تقع في الجانب اليوناني من الحدود.

المصدر: "وكالات"