خامنئي يعفو عن آلاف المحكومين بمناسبة عيد الفطر

أفاد مراسلنا في طهران، بأن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وافق على طلب العفو أو تخفيف الأحكام الصادرة عن 3771 مدانا في مختلف المديريات العقابية بالبلاد بمناسبة عيد الفطر.

وأشار المراسل، إلى أن رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي، قدم اقتراحا بمناسبة عيد الفطر، في رسالة رفعها إلى المرشد الأعلى، يتضمن العفو أو تخفيف الأحكام الصادرة على 3771 مدانا ثبتت أهليتهم للعفو في اللجنة المركزية.

ووافق خامنئي على المقترح تطبيقا للفقرة 11 من المادة 110 من الدستور الإيراني.

المصدر: RT + "فارس نيوز"