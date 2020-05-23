الحكومة الفرنسية تطلب مراجعة قواعد إعطاء "كلوروكين" للمرضى بعد نشر دراسة عن خطر العقار

أمر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، المجلس الأعلى للصحة العامة في البلاد بتقديم توضيحات بعد نشر دراسة طبية أفادت بخطر وعدم نجاعة عقار "كلوروكين" في علاج كورونا.

وكتب فيران على "تويتر": "بعد نشر دراسة في مجلة The Lancet تحذر من خطر وعدم نجاعة بعض الأدوية ضد "كوفيد-19"، ومنها عقار "هيدروكسي كلوروكين"، أمرت المجلس الأعلى للصحة العامة بتحليل الدراسة واقتراح مراجعة لقواعد وصف الدواء في غضون 48 ساعة".

Suite à la publication dans @TheLancet d'une étude alertant sur l'inefficacité et les risques de certains traitements du #COVIDー19 dont l'hydroxychloroquine, j'ai saisi le @HCSP_fr pour qu'il l'analyse et me propose sous 48h une révision des règles dérogatoires de prescription. — Olivier Véran (@olivierveran) May 23, 2020

يذكر أن السلطات الفرنسية أمرت سابقا بحصر استخدام العقار في المستشفيات ولفائدة المرضى الذين يوجدون في حالة حرجة فقط.

وخلصت دراسة The Lancet إلى أن دواء "هيدروكسي كلوروكوين" الذي يعتبره الرئيس دونالد ترامب مفتاحا لدحر فيروس كورونا المستجد، يعرض المريض لخطر وفاة مرتفع.

ولفتت الدراسة إلى أن استخدام العقار المذكور في مواجهة كورونا يهدد المريض بالمعاناة من عدم الانتظام في نبضات القلب، ما قد يؤدي أيضا إلى وفاة مفاجئة.

المصدر: RT