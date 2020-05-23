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إيطاليا تسجل انخفاضا ملحوظا في عدد الوفيات بفيروس كورونا

الحكومة الفرنسية تطلب مراجعة قواعد إعطاء "كلوروكين" للمرضى بعد نشر دراسة عن خطر العقار

أخبار العالم

الحكومة الفرنسية تطلب مراجعة قواعد إعطاء
Reuters ISL ukit/bka
وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران
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أمر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، المجلس الأعلى للصحة العامة في البلاد بتقديم توضيحات بعد نشر دراسة طبية أفادت بخطر وعدم نجاعة عقار "كلوروكين" في علاج كورونا.

وكتب فيران على "تويتر": "بعد نشر دراسة في مجلة The Lancet تحذر من خطر وعدم نجاعة بعض الأدوية ضد "كوفيد-19"، ومنها عقار "هيدروكسي كلوروكين"، أمرت المجلس الأعلى للصحة العامة بتحليل الدراسة واقتراح مراجعة لقواعد وصف الدواء في غضون 48 ساعة".

يذكر أن السلطات الفرنسية أمرت سابقا بحصر استخدام العقار في المستشفيات ولفائدة المرضى الذين يوجدون في حالة حرجة فقط.

وخلصت دراسة The Lancet إلى أن دواء "هيدروكسي كلوروكوين" الذي يعتبره الرئيس دونالد ترامب مفتاحا لدحر فيروس كورونا المستجد، يعرض المريض لخطر وفاة مرتفع.

ولفتت الدراسة إلى أن استخدام العقار المذكور في مواجهة كورونا يهدد المريض بالمعاناة من عدم الانتظام في نبضات القلب، ما قد يؤدي أيضا إلى وفاة مفاجئة. 

المصدر: RT

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