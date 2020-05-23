هيئة قضائية أوروبية تدعو إلى ملاحقة مقاتلي "داعش" بجرائم حرب

دعت الهيئة الأوروبية المسؤولة عن تنسيق المتابعات القضائية والأحكام "يوروجاست"، إلى ملاحقة العائدين إلى بلدانهم بعد القتال في صفوف تنظيم "داعش" بجرائم حرب على مستوى دولي.

والكثير من هؤلاء المقاتلين لا يواجهون حاليا سوى اتهامات بحكم القوانين الوطنية حول الإرهاب، وفق ما جاء في تقرير صادر عن الهيئة و"جينوسايد نيتوورك" وهي هيئة أنشأها الاتحاد الأوروبي بهدف تأمين التعاون بين المحققين الوطنيين والملاحقات بجرم الإبادة أو بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأوضحت "يوروجاست" ومقرها لاهاي في هولندا، أنه قد توجّه إليهم اتهامات أكبر بموجب القوانين الدولية التي تعنى بأسوأ الجرائم المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة.

وأشار التقرير الصادر عن الهيئتين إلى أن تنظيم "داعش" ينبغي أن يعتبر وفق القانون الدولي الإنساني بمثابة "طرف في نزاع مسلح غير دولي في العراق وسوريا".

وكتبت "يوروجاست": "بالتالي، قد يحمل أعضاؤه والمقاتلون الإرهابيون الأجانب مسؤولية ارتكابهم جرائم حرب وجرائم دولية أساسية أخرى"، مبينة أن نماذج "الاتهامات التراكمية" موجودة أصلا خصوصا في فرنسا وألمانيا.

وأضافت "يوروجاست" أن الملاحقة بناء على جرائم دولية ليست محدودة بالزمن، ما سيعطي للمدعين إمكانية "العمل على هذه القضايا خلال العقود المقبلة".

وطالبت الهيئتان بأن تقام مثل هذه المحاكم على المستوى الدولي ما يسمح بالمطالبة بأحكام مستفيضة.

المصدر: أ ف ب