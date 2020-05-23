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هيلاري كلينتون: على ترامب الكف عن تأدية دور طبيب

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هيلاري كلينتون: على ترامب الكف عن تأدية دور طبيب
Reuters Michele Tantussi
هيلاري كلينتون
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انتقدت المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة، هيلاري كلينتون، بشدة طريقة تعامل الرئيس دونالد ترامب مع جائحة فيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

وذكرت كلينتون على حسابها في "تويتر"، تعليقا على تقرير لمجلة Lancet الطبية البريطانية خلص إلى أن دواء هيدروكسي كلوروكوين الذي يروج ترامب لاستخدامه في معالجة المصابين بكورونا يزيد من خطر وفاة المريض: "على الرئيس الكف عن تأدية دور طبيب على شاشة التلفزيون".

وسبق أن كتبت كلينتون في "تويتر" مؤخرا: "الأمريكيون يستحقون رئيسا يصغي إلى العالم ويتصرف بحزم بغية تخفيف الجائحة، بدلا عن إضاعة الوقت والاتجار بعقارات زائفة آملا في أنه (الوباء) سينتهي بنفسه".

المصدر: RT

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