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23 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

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23 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية
Reuters Heo Ran
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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم السبت عن تسجيل وفاتين و23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 20 إصابة في اليوم السابق.

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، أن حصيلة ضحايا الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" ارتفعت بذلك إلى 11165 إصابة، بما فيها 266 حالة وفاة.

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وأوضحت المراكز أن أربعة من المرضى الجدد جاءوا من الخارج و10 حالات أخرى تعود إلى حي إيتوان في العاصمة سيئول، حيث كشفت السلطات مؤخرا عن بؤرة جديدة للفيروس داخل ملاه ليلية ومرافق ترفيهية أخرى.

وارتفع بذلك عدد الإصابات المرتبطة بملاهي إيتوان إلى 219 حالة.

ورصدت أول إصابة مرتبطة بملاهي إيتوان اليوم في مدينة دايغو التي كانت في السابق أكبر بؤرة لفيروس كورونا في البلاد.

المصدر: يونهاب

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