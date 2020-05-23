فرنسا تسمح باستئناف التجمعات الدينية شرط الالتزام بقيود التباعد

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أن الحكومة ستسمح باستئناف التجمعات الدينية بعد تعليق استمر لشهرين نتيجة تفشي "كوفيد- 19"، مشددة على ضرورة التزام المصلين بارتداء الكمامات.

وأضافت الوزارة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، أنها "ستصدر مرسوما يحدد القواعد الجديدة للتجمعات الدينية".

وأشار بيان الوزارة، إلى أنه "لا بد من التزام من يؤدون صلاة الجماعة بشروط بينها وضع الكمامات ووجود مسافة لا تقل عن متر بين المصلين وغسل الأيدي".

وخففت الحكومة الفرنسية قيود العزل العام في وقت سابق من الشهر الجاري، لكنها لم تخفف الحظر على دور العبادة، الأمر الذي اعتبره البعض "معاملة غير منصفة".

ويحتفل المسلمون، الذين يشكلون نحو 9% من سكان فرنسا حسب تقرير لمركز "بيو" للأبحاث بعيد الفطر، الأحد المقبل.

المصدر: "رويترز"