مالطا تنقذ 140 مهاجرا وتبقيهم على متن سفينة سياحية خارج المياه الإقليمية

أنقذ حرس السواحل في مالطا 140 مهاجرا، كانوا على متن زورق تعرض للغرق، لكن السلطات رفضت نزولهم إلى أراضيها وأبقتهم على متن سفينة سياحية مؤجرة خارج مياهها الإقليمية.

وقام بإنقاذ المهاجرين زورق دورية تابع لمالطا في الساعات الأولى من صباح الجمعة بعد أن دخل قاربهم منطقة البحث والإنقاذ المالطية.

وتم نقل المهاجرين إلى السفينة السياحية بعد ظهر الجمعة، لتنضم إلى سفينتين أخريين تم استئجارهما قبل أسبوعبن لنفس الغرض وتقلان 160 مهاجرا آخرين.

وأصرت الحكومة المالطية على أنها لن تسمح لأي مهاجر بالنزول على أراضيها قائلة إن الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تف بوعودها بقبول مهاجرين آخرين بعد نزولهم في أراضيها.

المصدر: "رويترز"