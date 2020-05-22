وفيات كورونا تتجاوز 336 ألفا حول العالم

تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في العالم 336000 حالة، وتم رصد 5.18 مليون إصابة، وعلاج أكثر من 1.99 مليون من المرضى.

ووفقا لجامعة جونز هوبكنز، بلغ عدد المصابين عالميا يوم الجمعة 5178911، منهم 336404 حالات وفاة.

ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول وبلغ عدد الإصابات فيها 1596633، بمن فيهم 95823 حالة وفاة.

من جانب آخر، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في وقت سابق من الجمعة إنها سجلت 20522 إصابة جديدة بالفيروس و1089 وفاة.

ومن الجدير ذكره أن أرقام المراكز الأمريكية لا تعكس بالضرورة الحالات التي تعلنها كل ولاية على حدة، كما تختلف معطيات المراكز الأمريكية عن أرقام جامعة جونز هوبكنز.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد هذا الشهر توقعات الجامعة حول ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة، واعتبر أنها تستند إلى بيانات خاطئة.

كما رفض البيت الأبيض دراسة أعدتها الجامعة توقعت تسجيل آلاف الوفيات يوميا بالفيروس داخل الولايات المتحدة بعد فتح الاقتصاد، وقال إنها تستند إلى افتراضات خاطئة ولا تمثل بأي حال من الأحوال أي توقعات حكومية.

المصدر: وكالات