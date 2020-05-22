قبرص تعيد فتح مطاريها جزئيا في 9 يونيو

أعلن وزير النقل القبرصي يانيس كاروسوس، أن سلطات الجزيرة ستعيد فتح مطاري لارناكا وبافوس جزئيا أمام الرحلات المدنية، اعتبارا من 9 يونيو، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من الإغلاق.

وسيسمح في المرحلة الأولى بدخول المسافرين من نحو 20 بلدا، لكن قائمة البلدان المذكورة، تخلو من بريطانيا وروسيا، اللتين تعدّان أكبر مصدرين سياحيين للجزيرة، علما أن البريطانيين يشكلون ثلث الوافدين إلى قبرص، وسط مخاوف من عدم تمكن الدولتين إلى حد الآن من احتواء فيروس كورونا بشكل كاف.

وكشف الوزير، في أعقاب جلسة للحكومة أُقرّت خلالها الخطة، أن المرحلة الثانية من رفع القيود ستبدأ في 20 يونيو.

في المرحلة الأولى، سيتعين على الوافدين إبراز إفادة تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا، لا تتخطى مدّتها 72 ساعة قبل وصولهم إلى الجزيرة.

ويمكن للمقيمين في قبرص أن يخضعوا للفحص لدى وصولهم إلى الجزيرة، وسيتعيّن عليهم البقاء في الحجر المنزلي بانتظار صدور النتائج.

المصدر: أ ف ب