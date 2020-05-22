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351 وفاة جديدة جراء كورونا في بريطانيا وارتفاع ملموس في الإصابات اليومية

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351 وفاة جديدة جراء كورونا في بريطانيا وارتفاع ملموس في الإصابات اليومية
Reuters Alkis Konstantinidis
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أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الجمعة عن تسجيل 351 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 338 وفاة في اليوم السابق.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" أن إجمالي عدد الوفيات جراء الوباء في المملكة المتحدة أصبح بذلك 36393.

وسجلت الوزارة خلال آخر 24 ساعة ارتفاعا ملموسا في حصيلة الإصابات اليومية، برصيد 3287 إصابة جديدة (مقابل 2615 في اليوم السابق).

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في المملكة منذ بداية الجائحة إلى 254195.

وخضع أكثر من 80 ألف شخص في المملكة المتحدة لفحص كورونا خلال اليوم الأخير، ليتجاوز العدد الإجمالي 2.144 مليون شخص. 

المصدر: RT

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