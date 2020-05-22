351 وفاة جديدة جراء كورونا في بريطانيا وارتفاع ملموس في الإصابات اليومية

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الجمعة عن تسجيل 351 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 338 وفاة في اليوم السابق.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" أن إجمالي عدد الوفيات جراء الوباء في المملكة المتحدة أصبح بذلك 36393.

As of 9am 22 May, there have been 3,231,921 tests, with 140,497 tests on 21 May.



2,144,626 people have been tested of which 254,195 tested positive.



As of 5pm on 21 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 36,393 have sadly died. pic.twitter.com/tOO6oMwtK7 — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 22, 2020

وسجلت الوزارة خلال آخر 24 ساعة ارتفاعا ملموسا في حصيلة الإصابات اليومية، برصيد 3287 إصابة جديدة (مقابل 2615 في اليوم السابق).

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في المملكة منذ بداية الجائحة إلى 254195.

وخضع أكثر من 80 ألف شخص في المملكة المتحدة لفحص كورونا خلال اليوم الأخير، ليتجاوز العدد الإجمالي 2.144 مليون شخص.

المصدر: RT