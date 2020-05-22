رئيس بلدية كراتشي: لا نتوقع وجود ناجين على متن الطائرة المنكوبة

أعلن رئيس بلدية مدينة كراتشي الباكستانية، وسيم أختر، أن السلطات المحلية لا تتوقع أن يكون هناك ناجون جراء تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية في المدينة.

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وقال أختر، في مداخلة هاتفية لوكالة "رويترز" من موقع الحادث: "في الوقت الحالي نعتقد أنه لا يوجد ناجون في الطائرة لكن لم يتم التأكد من ذلك بعد".

في الوقت نفسه، رجح رئيس البلدية أن يكون هناك ناجون في المنطقة السكنية التي سقطت عليها الطائرة التي كان على متنها 99 راكبا والطاقم المؤلف من ثمانية أشخاص.

المصدر: رويترز