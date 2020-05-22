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صفقة بـ8 مليارات مع السعودية تصدم الدبلوماسيين بطريقة تحقيقها

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صفقة بـ8 مليارات مع السعودية تصدم الدبلوماسيين بطريقة تحقيقها
Reuters Jonathan Ernst
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض - صورة أرشيفية
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أكدت شبكة "سي إن إن" أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، كلّف الجهات المعنية بإيجاد طريقة لتبرير "حالة الطوارئ" المعلنة العام الماضي لتسريع صفقة بيع أسلحة للسعودية.

ونقلت الشبكة عن أربعة مصادر مطلعة قولها إن هذا القرار الذي يخص صفقة بقيمة ثمانية مليارات دولار، صدم الدبلوماسيين في وزارة الخارجية.

ووصف مسؤول في الوزارة هذا السلوك بأنه كان "ترامبويا جدا"، قائلا: "يبدو أنه كانت لديهم خطة للعب وكانوا يبحثون عن مبرر لها".

وأشار المسؤول إلى أن موظفين في الوزارة أبلغوا مكتب المفتش العام في الخارجية بهذا الشأن العام الماضي ضمن إطار التحقيق في تحركات بومبيو لتسريع صفقة الأسلحة.

وأوضحت مصادر "سي إن إن" أن المسؤولين في وزارة الخارجية اضطروا، بناء على طلب بومبيو، إلى تهيئة الوضع لتقديم مبرر لقرار اتخذ "بطريقة عدوانية وغير تقليدية".

وأثار التحقيق في ضغط بومبيو من أجل تسريع صفقة الأسلحة مع السعودية جدلا واسعا في الولايات المتحدة، لاسيما على خلفية قرار الرئيس دونالد ترامب إقالة المفتش العامة في الخارجية ستيف لينيك بناء على طلب من بومبيو الأسبوع الماضي.

المصدر: سي إن إن

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